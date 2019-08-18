Sinop'ta yola çıkan karacaya araç çarptı
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Sinop'ta otoyola çıkan karaca araç çarpması sonucu telef oldu.
Sinop Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:26 Kaynak: İHA
'ta otoyola çıkan karaca araç çarpması sonucu telef oldu.
Sinop Erfelek
Kaya Altı yolunda saat 20.00 sıralarında otoyola atlayan bir karaca, yoldan geçen kimliği belirlenemeyen bir vatandaşın aracıyla çarpması sonucu ağır yaralandı. Vatandaşların polise haber vermesi üzerine polis ekipleri olayı Milli Parklar görevlilerine bildirdi. Milli Parklar görevlilerinin geldiği sırada karaca olay yerinde can verdi. Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü ekipleri karacanın cansız bedenini olay yerinden kaldırdı. - SİNOP
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