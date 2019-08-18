Son Dakika Haberleri: Sinop'ta yola çıkan karacaya araç çarptı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sinop'ta yola çıkan karacaya araç çarptı

1 saat önce

Sinop'ta otoyola çıkan karaca araç çarpması sonucu telef oldu.

Sinop'ta yola çıkan karacaya araç çarptı, System.String[]
Sinop'ta otoyola çıkan karaca araç çarpması sonucu telef oldu.

Sinop Erfelek Kaya Altı yolunda saat 20.00 sıralarında otoyola atlayan bir karaca, yoldan geçen kimliği belirlenemeyen bir vatandaşın aracıyla çarpması sonucu ağır yaralandı. Vatandaşların polise haber vermesi üzerine polis ekipleri olayı Milli Parklar görevlilerine bildirdi. Milli Parklar görevlilerinin geldiği sırada karaca olay yerinde can verdi. Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü ekipleri karacanın cansız bedenini olay yerinden kaldırdı. - SİNOP
Erfelek, Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Suudi Arabistan'dan vatandaşlarına 'Hava karardıktan sonra Şişli ve Taksim'e gitmeyin' uyarısı
Binanın saçağından düşen taş parçası genç kadını hastanelik etti Cani koca, eski eşini kızının gözü önünde boğazından bıçaklayarak öldürdü Taksim'de Afganistan ve Pakistan uyruklu kişiler kesici aletlerle birbirine girdi! Olay anı kameraya yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 23:50:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinop'ta yola çıkan karacaya araç çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]