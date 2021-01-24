Sinop'ta yüksek gerilim hattı patladı: 2 ilçede elektrik kesildi, fabrikada üretim durdu - Son Dakika

Sinop'ta yüksek gerilim hattı patladı: 2 ilçede elektrik kesildi, fabrikada üretim durdu

SİNOP - Sinop'ta bir yüksek gerilim hattı kabloya kar suyu kaçması sonucu infilak etti. Yaşanan patlama ile 2 ilçenin elektriği kesildi. Elektriğini buradan sağlayan tekstil fabrikasında üretim durdu.

Patlama yaşanan yüksek gerilim hattı 150'ye yakın işçi çalıştıran bir fabrikanın bahçesinde yer alıyordu. Yaşanan olayda tehlike ucuz atlatıldı. Patlama seslerini duyan işçiler büyük korku yaşadı. Fabrikaya gelen elektrik kesilerek daha büyük bir olayın önüne geçildi.

Olayda Gerze ilçesinin bir kısmında 5-10 dakika süre için elektrik kesildi. Elektrik diğer hatlardan verilmeye başlandı. Dikmen ilçesinin ise tamamında elektrik kesintisi oldu. YEDAŞ ekipleri tarafından arıza yapılana kadar şehre elektrik verilemedi. Arızanın giderilmesinin ardından şehirler tekrar elektriğe kavuştu. Hattın elektrik sağladığı tekstil fabrikasında ise üretim durdu. Fabrikaya yeniden elektrik sağlanması için daha farklı bir yol izlenmesi gerektiği öğrenildi. Bu ise en az 1-2 hafta fabrikaya elektrik verilememesi anlamına geliyor.

Fabrikada çalışan işçiler olay sonrası servis araçlarıyla evlerine gönderildiler. Yeniden elektrik sağlandığında işlerine başlamaları bekleniyor.

Fabrika yetkilisi Yüksel Yetgin, "Su sızdı herhalde. Kablolar güm güm patlamaya başladı. Sonra elektriği kestirdik. Elemanları eve gönderiyoruz işler yarım kaldı" dedi.