Yunusların balıkçı teknesine eşlik anları görüntülendi - Son Dakika

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Sinop'ta avlanmak için denize açılan balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Gerze ilçesinde denize açılan balıkçılar, limana dönüşe geçtikleri sırada bir yunus sürüsüyle karşılaştı.

Yunusların uzun süre limana dönen tekne ile beraber yüzdükleri anlar güzel görüntüler oluşturdu.

İş insanı Şaban Öztürk tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde çok sayıda yunusun tekneye eşlik ettiği anlar yer alıyor.