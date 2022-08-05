Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince merkez ilçede bir tarlada kenevir ekimi yapıldığı tespit edildi. Yapılan baskında boyları 1,5 ile 2,5 metre arasında değişen 36 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Bitkileri yetiştiren iki şahıs hakkında adli mercilerin talimatları doğrultusunda yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Narkotik, Kenevir, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sinop'ta kenevir operasyonu: 36 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

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