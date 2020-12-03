Sinop'ta zargana avında bolluk yaşanıyor - Son Dakika

Sinop'ta zargana avında bolluk yaşanıyor

03.12.2020 10:57
Sinop'ta zargana avında bolluk yaşanıyor, System.String[]

Karadeniz'de bu sezon bol miktarda avlanan zargana, tezgahlarda 20 liradan satılıyor.

Karadeniz'de bu sezon bol miktarda avlanan zargana, tezgahlarda 20 liradan satılıyor.

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine, hava şartları ve mevsim nedeniyle son bir haftadır zargana avında bolluk yaşandığını söyledi.

Bu sezon palamut ve hamsi avının iyi geçtiğini belirten Tuncer, "Şimdi de zargana bereketini yaşıyoruz. Geçen sezon kilogramı 30 liradan satılan zargana, bu sezon 20 liraya kadar düştü. Dolayısıyla vatandaş da ucuz balık yiyor." dedi.

Zargananın genellikle sonbaharda bollaşmaya başladığını anlatan Tuncer, "Uzunluğu 40-50 santimetre civarında olan, çok lezzetli ve zengin besin değerine sahip zargana, yağsız olduğundan genellikle kızartılarak ve buğulama yapılarak yenir. Yüksek oranda fosfor içermesi nedeniyle başta çocuklar olmak üzere herkesin yılda 4-5 kez bu balıktan yemesi lazım." diye konuştu.

Karadeniz, Sinop, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop'ta zargana avında bolluk yaşanıyor - Son Dakika


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