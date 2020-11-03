Sinop'ta zargana bereketi

Sinop'ta avlanmaya başlanan zargana balığı, hamsi ve palamuttan sonra en çok rağbet gören balık oldu.

Türkiye'nin en kuzeyi Sinop'ta, balıkçı tezgahlarına gelmeye başlayan zargana, balıkçıların yüzünü güldürdü. Diğer balıklarda olduğu gibi zargananın da bol miktarda avlanmasıyla balıkçıların yüzünün güldüğünü ifade eden Sinoplu balıkçı İbrahim Coşkun Aslan, Sinopluların yeni avlanmaya başlayan bol fosfor içeren zargana balığına yöneldiğini söyledi. Aslan, "Bugünlerde balıkçı tezgahlarını zargana süslemeye başladı. Geçen yıllara oranla bu yıl bol miktarda zargana avlanıyor. Palamut ve hamsiden sonra zargana da balıkçıların yüzünü güldürmeye başladı. Zargana çok meşhur bir balıktır. Bu aylarda çıkmaya başlar. Genelde az yakalanır fakat herkesin yılda en az 2 defa yemesi lazım. Gözlere çok faydalı bir balık türüdür. En çok fosfor içeren balıklardan biridir, sağlıklıdır. Hem ızgara hem de tavada yenebilir ama buğlaması daha güzel olur. Izgarada da fazla pişmeden sulu şekilde yenmesini tavsiye ederiz" dedi.

Sinop'ta balıkçı tezgahlarında zargananın kilogramı 25 TL'den satılıyor. - SİNOP