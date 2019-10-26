Sinop'taki eğitim çalışmaları görüşüldü

Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğünce danışma kurulu toplantısı düzenlendi.

Sinop Vali Yardımcısı Murat Girgin'in başkanlığında Sinop Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda kentteki eğitim faaliyetleri değerlendirildi.

Kentte, son yıllarda Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) de önemli başarı yakalandığını ifade eden Girgin, Sinop'un Türkiye sıralamasında üst sıralara doğru yükseldiğini söyledi.

Girgin, kentin eğitim altyapısının güçlü olduğunu ifade ederek, "Sinop'ta derslik sorunu yok. Derslik başına düşen öğrenci sayısı, fiziki şartlar ve öğretmen kadrosu çok iyi durumda. Bizim için bu başarı yeterli değil, bunu inşallah çok daha yukarılara Türkiye sıralamasında üst düzeylere taşımamız lazım." dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Davut Kaya da il genelinde 158 okul ve kurumda, 2 bin 308'i öğretmen olmak üzere 3 bin 640 personel ve 32 bin 67 öğrenci ile eğitimin sürdüğünü anlattı.

Kentte 2 bin 78 derslikle 2019-2020 eğitim öğretim yılına başlanıldığını aktaran Kaya, 2023 yılı eğitim vizyonu çerçevesinde kentin ihtiyaçları dikkate alarak planlama yaptıklarını belirtti.

Kaya, il genelindeki okullarda 16 ülkeden 332 yabancı uyruklu öğrencinin öğrenim gördüğünü anımsatarak, "Yabancı uyruklu öğrencilerin akranlarıyla kaynaşmasını hızlandırmak, Türkçe'yi hızlı öğrenmelerini sağlamak amacıyla 'Medeniyet Köprüsü' projesi hazırlanacaktır. Proje kapsamında şiir ve müzik dinletileri ve küçük skeçler sergilenecektir. Aynı şekilde yabancı uyruklu öğrencisi olan okullardaki öğretmenlere yönelik Avrupa Birliği Projesi yapılacaktır." diye konuştu.