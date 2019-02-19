Son Dakika Haberleri: Sinop'taki Ev Yangını

Sinop'taki Ev Yangını

59 dakika önce

Sinop'taki ev yangını Yangının asıl mağduru Ural çiftiSİNOP - Sinop'ta 16 Şubat'ta çıkan yangının Ural çiftini de kış günü evsiz bıraktığı ortaya çıktı.

Sinop'taki ev yangını
Yangının asıl mağduru Ural çifti

SİNOP - Sinop'ta 16 Şubat'ta çıkan yangının Ural çiftini de kış günü evsiz bıraktığı ortaya çıktı.
16 Şubat'ta Meydankapı Mahallesi'nde üç katlı bir apartmanın en üst katındaki Feramuz Kanlı'ya ait evde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın büyüdü. Yangın karşı dairede ikamet eden Hayrettin ve Zehra Ural çiftinin yaşadığı eve sıçradı. Sinop ve Gerze Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı ile müdahale edilen yangın 2 saat süren çalışmayla söndürüldü. Yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.
Hayrettin Ural, karşı komşusunda yangın çıktığını, kendi evine sıçradığını, bu durumdan mağdur olduğunu ve kızının yanında kaldığını belirtti. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Hayrettin Ural'ın kızı Zübeyde Doğan, "Ev tamamen kullanılmayacak halde. Bütün eşyalar yandı. Anne-babam çok mağdur" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:29 Kaynak: İHA

Sinop, 3. Sayfa
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