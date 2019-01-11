Sinop'taki Gemi Kazası
1 saat önce
Sinop'un doğal limanında geçen hafta çarpışan 2 gemi, incelemelerin tamamlanmasının ardından kentten ayrıldı.
Sinop
'un doğal limanında geçen hafta çarpışan 2 gemi, incelemelerin tamamlanmasının ardından kentten ayrıldı.
Kazanın ardından Sinop İskelesi'ne yanaşan "Muhammed Gümüştaş-5" ile "Verlaine
" isimli yük gemilerinde Sinop Liman Başkanlığı yetkililerince inceleme yapıldı.
Çarpışmanın etkisiyle güverte kısımlarında hasar oluşan gemiler, işlemlerin tamamlanmasıyla limandan ayrıldı. Karadeniz Bölgesi
'nde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle yol almakta güçlük çeken iki yük gemisi 4 Ocak'ta Sinop'un doğal limanına sığınmıştı. Limana sığınan "Muhammed Gümüştaş-5" ile "Verlaine" isimli gemiler çarpmıştı. Kazada, her iki gemide de hasar oluşmuştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:44 Kaynak: AA
İstanbul Boğazı Çift Yönlü Olarak Gemi Trafiğine Kapatıldı
Son Dakika! Oyuncu Hande Erçel'in Kanser Hastası Annesi Hayatını Kaybetti
Son Dakika! Bakan Albayrak: Köprü Geçiş İhlalleri İçin Cezalarda İade Süreci Başladı
Erdoğan'ı Ziyaret Ettiği İçin Eleştirilen Ekrem İmamoğlu'na Oğlu Destek Verdi: İşte Bu Yüzden Liderimsin Baba