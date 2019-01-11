Son Dakika Haberleri: Sinop'taki Gemi Kazası

Sinop'taki Gemi Kazası

1 saat önce

Sinop'un doğal limanında geçen hafta çarpışan 2 gemi, incelemelerin tamamlanmasının ardından kentten ayrıldı.

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Sinop'un doğal limanında geçen hafta çarpışan 2 gemi, incelemelerin tamamlanmasının ardından kentten ayrıldı.

Kazanın ardından Sinop İskelesi'ne yanaşan "Muhammed Gümüştaş-5" ile "Verlaine" isimli yük gemilerinde Sinop Liman Başkanlığı yetkililerince inceleme yapıldı.

Çarpışmanın etkisiyle güverte kısımlarında hasar oluşan gemiler, işlemlerin tamamlanmasıyla limandan ayrıldı.

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle yol almakta güçlük çeken iki yük gemisi 4 Ocak'ta Sinop'un doğal limanına sığınmıştı. Limana sığınan "Muhammed Gümüştaş-5" ile "Verlaine" isimli gemiler çarpmıştı. Kazada, her iki gemide de hasar oluşmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:44 Kaynak: AA

Verlaine, Sinop, Güncel
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