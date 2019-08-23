Son Dakika Haberleri: Sinop'taki hırsızlık zanlıları Kırıkkale'de yakalandı
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Sinop'taki hırsızlık zanlıları Kırıkkale'de yakalandı

1 saat önce

Sinop'ta üç ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen üç kadından ikisi Kırıkkale'de yakalandı.

Sinop'ta üç ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen üç kadından ikisi Kırıkkale'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kentte farklı tarihlerde üç ayrı evden hırsızlık gerçekleştirilmesi üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, kamera kayıtlarından söz konusu olayı yaptıkları ileri sürülen üç kadın zanlının kimliklerini tespit etti.

Şüphelilerin Sinop'tan Kırıkkale'ye gittiklerini belirleyen ekipler, burada düzenledikleri operasyonla zanlılardan Ç.E. ve Z.O'yu yakaladı.

Sinop'a getirilen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kırıkkale, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:19 Kaynak: AA
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