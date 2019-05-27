Son Dakika Haberleri: Sinop'taki kayıp balıkçı 6 gündür aranıyor

Sinop'taki kayıp balıkçı 6 gündür aranıyor

3 saat önce

Sinop'ta denize açılan ve kendisinden haber alınamayan balıkçıyı arama çalışmaları 6 gündür devam ediyor.

Sinop'taki kayıp balıkçı 6 gündür aranıyor, System.String[]
Sinop'ta denize açılan ve kendisinden haber alınamayan balıkçıyı arama çalışmaları 6 gündür devam ediyor.
Kentte 6 gün önce balık avlamak için teknesiyle denize açılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Suat Öztuğrul'u arama çalışmaları, sahil güvenlik ve AFAD ekiplerince sürdürülüyor.
Ekiplerce Öztuğrul'a ait teknenin bulunduğu alanda hem havadan hem denizden yapılan aramalarda sonuca ulaşılamadı.
Bir sahil güvenlik gemisi, iki sahil güvenlik botu ve bir helikopterin katıldığı arama çalışmalarına yarın devam edilecek.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:25 Kaynak: AA
AFAD, Sinop, Güncel
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