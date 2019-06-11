Son Dakika Haberleri: Sinop'taki kayıp balıkçıya 19 gündür ulaşılamadı
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Sinop'taki kayıp balıkçıya 19 gündür ulaşılamadı

8 saat önce

Sinop'ta denize açılan ve kendisinden haber alınamayan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor.

Sinop'taki kayıp balıkçıya 19 gündür ulaşılamadı, System.String[]
Sinop'ta denize açılan ve kendisinden haber alınamayan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor.

Kentte, 19 gün önce balık avlamak için teknesiyle denize açılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Suat Öztuğrul'u arama çalışmaları, sahil güvenlik ve AFAD ekiplerince sürdürülüyor.
Ekiplerce Öztuğrul'a ait teknenin bulunduğu alanda yapılan aramalarda bir sonuca ulaşılamadı.
Bir sahil güvenlik gemisi, iki sahil güvenlik botu ve bir helikopterin katıldığı arama çalışmalarına yarın devam edilecek.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:11 Kaynak: AA
AFAD, Sinop, Güncel
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