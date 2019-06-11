Sinop'taki kayıp balıkçıya 19 gündür ulaşılamadı
8 saat önce
Sinop'ta denize açılan ve kendisinden haber alınamayan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor.
Sinop
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:11 Kaynak: AA
'ta denize açılan ve kendisinden haber alınamayan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor.
Kentte, 19 gün önce balık avlamak için teknesiyle denize açılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Suat Öztuğrul'u arama çalışmaları, sahil güvenlik ve AFAD
ekiplerince sürdürülüyor.
Ekiplerce Öztuğrul'a ait teknenin bulunduğu alanda yapılan aramalarda bir sonuca ulaşılamadı.
Bir sahil güvenlik gemisi, iki sahil güvenlik botu ve bir helikopterin katıldığı arama çalışmalarına yarın devam edilecek.
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