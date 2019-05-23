Sinop'taki kayıp balıkçıyı arama çalışmaları
12 saat önce
Sinop'ta denize açılan ve kendisinden haber alınamayan balıkçı için başlatılan arama çalışmalarına ara verildi.
Sinop'ta denize açılan ve kendisinden haber alınamayan balıkçı için başlatılan arama çalışmalarına ara verildi.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 05:50 Kaynak: AA
Kentte önceki gün balık avlamak için teknesiyle denize açılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Suat Öztuğrul'un bulunması için Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerince yürütülen çalışmalar sürüyor.
Sahil Güvenlik ekiplerince Öztuğrul'a ait teknenin bulunduğu alanda hem havadan hem denizden yapılan aramalarda bir sonuca ulaşılamadı. Ekipler, çalışmalara ara verdi.
Çalışmaları yerinde takip eden Öztuğrul'un ailesinin bekleyişi de gün boyunca sürdü.
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