Sinop'taki kayıp balıkçıyı arama çalışmaları

Sinop'ta denize açılan ve kendisinden haber alınamayan balıkçı için başlatılan arama çalışmalarına ara verildi.

Sinop'ta denize açılan ve kendisinden haber alınamayan balıkçı için başlatılan arama çalışmalarına ara verildi.

Kentte önceki gün balık avlamak için teknesiyle denize açılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Suat Öztuğrul'un bulunması için Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerince yürütülen çalışmalar sürüyor.

Sahil Güvenlik ekiplerince Öztuğrul'a ait teknenin bulunduğu alanda hem havadan hem denizden yapılan aramalarda bir sonuca ulaşılamadı. Ekipler, çalışmalara ara verdi.

Çalışmaları yerinde takip eden Öztuğrul'un ailesinin bekleyişi de gün boyunca sürdü.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İnşaat Çukuruna Düşerek Can Veren Baran, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yeni Askerlik Sistemi Teklifi Milli Savunma Komisyonunda Kabul Edildi

ABD'den İran'la Gerilimi Artıracak Açıklama: Ortadoğu'ya Daha Fazla Asker Gönderebiliriz

CHP İstanbul Adayı İmamoğlu: Gerekçesiz Karar Geldi, Hiçbir Gerekçe Yok