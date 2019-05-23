Son Dakika Haberleri: Sinop'taki kayıp balıkçıyı arama çalışmaları

Sinop'taki kayıp balıkçıyı arama çalışmaları

12 saat önce

Sinop'ta denize açılan ve kendisinden haber alınamayan balıkçı için başlatılan arama çalışmalarına ara verildi.

Sinop'taki kayıp balıkçıyı arama çalışmaları, System.String[]
Sinop'ta denize açılan ve kendisinden haber alınamayan balıkçı için başlatılan arama çalışmalarına ara verildi.
Kentte önceki gün balık avlamak için teknesiyle denize açılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Suat Öztuğrul'un bulunması için Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerince yürütülen çalışmalar sürüyor.
Sahil Güvenlik ekiplerince Öztuğrul'a ait teknenin bulunduğu alanda hem havadan hem denizden yapılan aramalarda bir sonuca ulaşılamadı. Ekipler, çalışmalara ara verdi.
Çalışmaları yerinde takip eden Öztuğrul'un ailesinin bekleyişi de gün boyunca sürdü.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 05:50 Kaynak: AA
AFAD, Sinop, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnşaat Çukuruna Düşerek Can Veren Baran, Son Yolculuğuna Uğurlandı Yeni Askerlik Sistemi Teklifi Milli Savunma Komisyonunda Kabul Edildi ABD'den İran'la Gerilimi Artıracak Açıklama: Ortadoğu'ya Daha Fazla Asker Gönderebiliriz CHP İstanbul Adayı İmamoğlu: Gerekçesiz Karar Geldi, Hiçbir Gerekçe Yok

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.5.2019 06:37:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinop'taki kayıp balıkçıyı arama çalışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]