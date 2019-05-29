Son Dakika Haberleri: Sinop'taki kayıp balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor
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Sinop'taki kayıp balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor

1 saat önce

Sinop'ta denize açılan ve kendisinden haber alınamayan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor.

Sinop'taki kayıp balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor, System.String[]
Sinop'ta denize açılan ve kendisinden haber alınamayan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor.
Kentte 7 gün önce balık avlamak için teknesiyle denize açılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Suat Öztuğrul'u arama çalışmaları, Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerince sürdürülüyor.
Ekiplerce Öztuğrul'a ait teknenin bulunduğu alanda yapılan aramalarda sonuca ulaşılamadı.

Bir sahil güvenlik gemisi, iki sahil güvenlik botu ve bir helikopterin katıldığı arama çalışmalarına yarın devam edilecek.
Bu arada, arama çalışmalarına deniz polisi de destek verdi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:06 Kaynak: AA
AFAD, Sinop, Güncel
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