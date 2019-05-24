Sinop'taki kayıp balıkçıyı arama çalışmalarına devam edildi
7 saat önce
Sinop'ta denize açılan ve kendisinden haber alınamayan balıkçıyı arama çalışmalarına devam edildi.
Sinop
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:46 Kaynak: AA
'ta denize açılan ve kendisinden haber alınamayan balıkçıyı arama çalışmalarına devam edildi.
Kentte üç gün önce balık avlamak için teknesiyle denize açılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Suat Öztuğrul'u arama çalışmaları Sahil Güvenlik ve AFAD
ekiplerince sürdürülüyor.
Ekiplerce Öztuğrul'a ait teknenin bulunduğu alanda hem havadan hem denizden yapılan aramalarda sonuca ulaşılamadı.
Ekipler, çalışmalara ara verdi.
Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada ise arama çalışmalarına bir Sahil Güvenlik gemisi, iki Sahil Güvenlik botu ve bir helikopterin katıldığı ancak henüz Öztuğrul'a ait bir bulguya rastlanılamadığı kaydedildi.
TIR'dan Dökülen Gübre Zincirleme Kazaya Neden Oldu! Ölü ve Yaralılar Var
Hastane Bahçesinde İğrenç Olay! Erkek Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulundu
Erdoğan: Sandık Başkanları Kanuna Aykırı Şekilde Atandı, İşte Hırsızlık Burada
Cenaze Defnetmeye Gelen Aile, Mezarlıkta Ağaca Asılı Ceset Buldu