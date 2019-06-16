Sinop'taki kazada yaralanan doktor hayatını kaybetti
1 saat önce
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan doktor, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Sinop
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 06:35 Kaynak: İHA
'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan doktor, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza, Sinop'un Durağan
ve Boyabat ilçesi arasında Yandak Mezarlığı mevkisinde meydana geldi. Samsun
'un Bafra
ilçesinde özel bir hastanede doktor olarak görev yapan Raif Çaylı
idaresindeki motosiklet traktörle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan ve ambulans helikopter ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan doktor Raif Çaylı, yapılan müdahalelere rağmen Samsun'daki hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(İHA)
Kediye çarpmak istemeyen kadın sürücü bahçe duvarına çarptı
THY uçağında korku dolu anlar! Oksijen tüpüyle kokpite saldırdı
Diyarbakır'da askeri personelin kaçırılması olayının şüphelisi yakalandı
Kimliğini unutan ve kaybeden öğrencilerin imdadına polis yetişti