Sinop'taki merkez 4 yılda 1050 yaban hayvanına ev sahipliği yaptı - Son Dakika
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Sinop'taki merkez 4 yılda 1050 yaban hayvanına ev sahipliği yaptı

11.03.2022 11:04
Sinop'taki merkez 4 yılda 1050 yaban hayvanına ev sahipliği yaptı

Sinop'ta, 2018 yılında hizmete giren Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde bugüne kadar 735 yaban hayvanı salığına kavuşturularak doğayla buluşturuldu.

Sinop'ta, 2018 yılında hizmete giren Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde bugüne kadar 735 yaban hayvanı salığına kavuşturularak doğayla buluşturuldu.

Kentte, Tarım ve Orman Bakanlığınca 100 dönümlük arazide kurulan Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yaralı ve yardıma muhtaç hayvanlar için önemli bir merkez. Sinop'un yanı sıra Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Karabük'e de hizmet veren merkez, ihtiyaç duyulması halinde Türkiye'nin her bölgesinden gelen yaban hayvanlarına da kucak açıyor.

Yaralı hayvanların her türlü ameliyatının yapılabildiği, teknolojik altyapıya sahip merkezde, ikisi veteriner hekim olmak üzere 10'a yakın personel görev yapıyor.

Merkezde tedavi süreçleri başarıyla tamamlanan yaban hayvanları, sağlıklarına kavuşturularak doğal yaşamla buluşturuluyor.

"Merkezde aynı anda 50 hayvan tedavi edilebiliyor"

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Orhan Çatalçam, AA muhabirine, 2018 yılında hizmete alınan merkezde 88 farklı türde hayvanın sağlığına kavuşturulduğunu söyledi.

Merkeze getirilen hayvanlar arasında, peçeli baykuş, bozayı, alageyik, karaca, yılan kartalı, çakal, şahin, doğan gibi yaban hayvanları olduğunu anlatan Çatalçam, "Bu merkez 2018 yılından bu yana 88 türde 1050 hayvana ev sahipliği yaptı. Bu hayvanlardan 735 tanesi tedavileri yapıldıktan sonra doğal yaşam alanlarına salınmış durumdalar. 10 tanesi de yine tedavi süreçlerinin ardından hayvanat bahçelerine gönderildi." dedi.

Merkezde 50 hayvanın aynı anda tedavi edilebildiğini vurgulayan Çatalçam, "Merkezimizde 8 farklı bölüm söz konusu. Her türlü cerrahi operasyonun yapılacağı bir altyapıya sahibiz. Aynı zamanda radyolojik görüntüleme üniteleri, yoğun bakım üniteleri ve kliniklerimiz mevcut. İki veteriner personelimiz de merkezimizde hayvanlarımıza yardımcı olmaya çalışıyor."

Çatalçam, merkezde şu an ayı, şahin ve kuğu gibi yaralı 6 yaban hayvanının tedavi süreçlerinin devam ettiğini sözlerine ekledi.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Rehabilitasyon, Çatalçam, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop'taki merkez 4 yılda 1050 yaban hayvanına ev sahipliği yaptı - Son Dakika


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