Son Dakika Haberleri: Sinop'taki olayda tutukla sayısı 6 oldu
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Sinop'taki olayda tutukla sayısı 6 oldu

1 saat önce

Sinop'ta 4 Eylül akşamı bir restoranın önünde gerçekleşen ve 2 çocuk annesi Gülşah Karaduman'ın (32) hayatını kaybettiği olaya ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

Sinop'taki olayda tutukla sayısı 6 oldu, System.String[]

Sinop'ta 4 Eylül akşamı bir restoranın önünde gerçekleşen ve 2 çocuk annesi Gülşah Karaduman'ın (32) hayatını kaybettiği olaya ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.


Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 8 şüpheliden Görkem C., Fethi T., Berkay Ö., Emre A. ve Fatih K., mahkemece tutuklanmıştı. Bugün hastanede tedavisi tamamlanan diğer zanlı Barışcan Ö. de emniyet güçlerince mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemede tutukluluğuna karar verilen zanlı ile birlikte davada tutuklu sayısı 6'ya yükseldi. - SİNOP

Cumhuriyet Başsavcılığı, Eylül, Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:24 Kaynak: İHA
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