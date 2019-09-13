Son Dakika Haberleri: Sinop'taki orman yangını kontrol altına alındı
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Sinop'taki orman yangını kontrol altına alındı

39 dakika önce

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Çatakgüney köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Sinop'taki orman yangını kontrol altına alındı, System.String[]

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Çatakgüney köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çatakgüney köyü Gergi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Saat 15.30 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Dumanı fark eden köylüler, Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü'ne haber verdi.


Yangına müdahale etmek üzere Türkeli ve Çatalzeytin Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler olay yerine geldi. Ekipler, 3 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangın alanında soğutma çalışmaları devam ediyor. - SİNOP

Türkeli, Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:48 Kaynak: İHA
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