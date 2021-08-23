Son dakika haberleri! Ayancık ilçesi ve Babaçay köyündeki sel felaketiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Sinop'un Ayancık ilçesi ve Babaçay köyündeki sel felaketiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel felaketinde can kayıpları meydana geldi, büyük çapta hasar oluştu.

Selden en çok etkilenen yerleşim yerlerinden Babaçay köyünde 40 ev yıkıldı, hasar gören 19 ev ise yıkılmak üzere tahliye edildi.

Köydeki selzedelerin çektiği görüntülerde, köyün sular altında kalması, kurtarma helikopterinin çalışmaları, insanların çatılarda bekleyişi ve suların elektrik direğini yıktığı anlar yer alıyor.

Bir selzedenin, sel sularının evinin etrafını sardığı anda çektiği görüntülerde "kurtulma şansımız sıfır" dediği duyuluyor.

Ayancık ilçesinde bir benzin istasyonunda çekilen görüntüde de sel sularının boruları ve konteyneri sürüklediği görülüyor. Başka bir görüntüde ise sel sularının araçları sürüklediği anlar yer alıyor.