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Sinop'taki tefeci operasyonu: 1 tutuklama

1 saat önce

Sinop'ta tefecilik yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 5 zanlıdan 4'ü, savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

Sinop'taki tefeci operasyonu: 1 tutuklama, System.String[]
Sinop'ta tefecilik yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 5 zanlıdan 4'ü, savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyon kapsamında Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince 8 Ağustos'ta gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına cumhuriyet savcısı itiraz etti.
Savcının itirazını değerlendiren üst mahkeme, 5 zanlıdan 4'ü hakkında yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi.
Emniyet güçlerince tekrar gözaltına alınan ve sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan H.K. tutuklandı.
Diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Başsavcı, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:03 Kaynak: AA
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