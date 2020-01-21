Sinop'taki trafik kazaları mobesede - Son Dakika
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Sinop'taki trafik kazaları mobesede

6 saat önce

SİNOP kent merkezinde geçen yıl meydana gelen trafik kazaları, mobese kameralarına yansıdı.

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SİNOP kent merkezinde geçen yıl meydana gelen trafik kazaları, mobese kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde geçen yıl meydana gelen trafik kazalarına ilişkin görüntüleri paylaştı. Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan görüntülerde, kazaların büyük bir bölümünün sürücü hatalarından kaynaklandığı görüldü. Görüntülerde, bir otomobilin yol kenarında park halindeki araca çarpması, virajı alamayan bir başka otomobilin denize düşmesi, sürücüsünün önündeki aracı sollamaya çalıştığı motosiklete karşı şeritten dönmek isteyen otomobilin çarpması, seyir halindeyken aniden yola çıkan yayaya aracın çarpması, otoyolda karşıya geçmek isteyen yayaya otomobilin çarpması gibi kazalar yer aldı.


Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:49 Kaynak: DHA
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