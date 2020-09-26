Sinop'taki yangında 10 dönüm otluk alan zarar gördü - Son Dakika

SİNOP'ta otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, 10 dönümlük alan zarar gördü.
Ada Mahallesi'nde öğle saatlerinde Jandarma Lojmanları bitişiğindeki otluk arazide yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevleri fark edenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın söndürüldü.10 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 16:10 - Kaynak: DHA
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