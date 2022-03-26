Son dakika haberleri! Sinop'taki yunus ölümleri - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Sinop'taki yunus ölümleri

26.03.2022 13:29

Son dakika haberi... Sinop'ta son dönemde meydana gelen yunus ölümlerinin, balıkçılık etkileşiminden kaynaklandığı bildirildi.

Sinop'ta son dönemde meydana gelen yunus ölümlerinin, balıkçılık etkileşiminden kaynaklandığı bildirildi.

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Araştırma Görevlisi Uğur Özsandıkçı, AA muhabirine, kentteki ölü yunuslar üzerine yaptıkları incelemenin tamamlandığını söyledi.

Ölü bulunan yunuslardan 4'ünün otopsi işlemlerinin Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinde yapıldığını belirten Özsandıkçı, "Tarım ve Orman Bakanlığı Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsünden uzman bir veteriner hekimin de katılımıyla incelememizi yaptık. Hayvanların balıkçılık etkileşimine bağlı olarak öldükleri sonucuna ulaştık." dedi.

Özsandıkçı, yunusların ölüm nedeninin çok sıra dışı bir durum olmadığına işaret ederek, "Sonuçta iki taraf da balık avlamaya çalışıyor. Dolayısıyla bir etkileşim çıkıyor ortaya ancak sayı biraz yüksek. Neden bu hayvanlar bu kadar bu bölgede yoğunlaştı, bunların nedenini de araştıracağız. Çünkü bu kadar kısa zamanda bu kadar yüksek ölüm olmamıştı." ifadesini kullandı.

Bu arada kentte bazı bölgelerde kıyıya yine ölü yunuslar vurdu. Yunuslar, incelemelerin ardından belediye ekiplerince toplanarak gömüldü.

Son dakika haberleri! Sinop'taki yunus ölümleri
Son dakika haberleri! Sinop'taki yunus ölümleri
Son dakika haberleri! Sinop'taki yunus ölümleri

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Sinop'taki yunus ölümleri - Son Dakika


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