Sinop'taki yunus ölümleriyle ilgili inceleme tamamlandı - Son Dakika
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Sinop'taki yunus ölümleriyle ilgili inceleme tamamlandı

22.03.2022 18:38
Sinop'taki yunus ölümleriyle ilgili inceleme tamamlandı

Sinop'ta, yunus ölümlerine yönelik başlatılan detaylı inceleme tamamlandı.

Sinop'ta, yunus ölümlerine yönelik başlatılan detaylı inceleme tamamlandı.

Yaklaşık 15 yunusun kıyıya vurmasıyla ilgili Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından otopsi yapıldı.

Fakülte laboratuvarında yapılan otopsi işlemlerinin ardından yunusların ölümüne ilişkin bir rapor hazırlayan yetkililer, söz konusu raporu Tarım ve Orman Bakanlığına gönderdi.

Bostancılı Mahallesi sahilinde 18 Mart'ta yaklaşık 15 yunus kıyıya vurmuş, yunus ölümleriyle ilgili inceleme başlatılmıştı.

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Sinop Üniversitesi, Otopsi, Sinop, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop'taki yunus ölümleriyle ilgili inceleme tamamlandı - Son Dakika


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