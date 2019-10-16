Sinop'tan Barış Pınarı Harekâtı'na destek

Sinop'ta 81 ille aynı anda tüm odalar ve borsalarla birlikte yapılan basın açıklamasıyla, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'na destek verildi.



Odalar ve STK'lar adına konuşan Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş, "Kimse bizim tarafımızı sorgulamasın, bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir. Terörün en acısını ben oğlumu terör saldırısında kaybederek yaşadım" dedi.



Akbaş, konuşmasında, "Devletimizin amacı hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır. Bu bölgeyi PKK/PYD/ YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz" diye konuştu.



Devamında Akbaş, "Barış Pınarı Harekatı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekat, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur. Ülkemiz özellikle Fırat'ın doğusunda sınırın ötesinde konuşlu terör örgütü unsurlarınca, son iki yılda yüzün üzerinde taciz ve eyleme maruz kalmıştır. Bu terör örgütleri, Suriye içinde ve Suriyelilere yönelik de saldırılar düzenlemektedir. Suriye'deki yerel halkın da terör örgütlerinin giderek artan insan hakkı ihlalleri, göçe zorlanma, taciz ve zulmüne karşı şikayetleri ve tepkileri sürekli artmaktadır. Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki; masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık, olmayacağız. Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir. Türkiye'nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın" ifadelerini kullandı.



Sinop'ta il genelinde TOBB'u temsilen Sinop Ticaret ve Sanayi Odası, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Sinop Temsilciliği, Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) Sinop Temsilciliği, Türkiye Emekliler Derneği Sinop Temsilciliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Sinop Temsilciği, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Sinop Temsilciliği Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Sinop Temsilciliği, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN) Sinop Temsilciliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Sinop Temsilciliği katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında, 9 Ekim'de Suriye sınırı üzerinde başlatılan "Barış Pınarı" adı verilen sınır ötesi harekatta tüm odalar ve borsalar, Türk askerinin ve Türkiye devletinin yanında olduğunu ifade etti. - SİNOP