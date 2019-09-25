Sinop'tan Diyarbakır'daki annelere destek

81 ilde eş zamanlı olarak Diyarbakır annelerine destek sesleri yükseldi. Sivil toplum kuruluşlarının(STK) kadın temsilcileri evlat nöbeti tutan ailelere destek için eş zamanlı olarak basın açıklaması yaptı.



Çocuklarına kavuşma ümidiyle 3 Eylül'de sorumlu tuttukları HDP'nin Diyarbakır İl Binası önüne gelen ailelerin başlattığı oturma eylemi devam ediyor. 81 ilde toplanan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, evlat nöbeti tutan ailelerin mücadelelerine destek olmak için eş zamanlı olarak bildiri okudu.



Sinop'ta da sivil toplum kuruluşu temsilcileri Atatürk anıtı önünde toplandı. Burada açıklamalarda bulunan Eğitim Birsen Basın Sözcüsü Gül Çakır, "Bizler, bugün burada sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri olarak, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere 81 ilde eşzamanlı olarak toplanmış bulunmaktayız. Bu direnişin teröre en darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inanıyoruz. Büyük tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır. Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. 'Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz. Ülkemizin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine vermeye çalışan terör örgütlerine yıllardır topyekün mücadele içerisindeyiz" dedi. - SİNOP