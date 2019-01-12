Sinop'tan Dünyaya Çorap İhracatı
59 dakika önce
Sinop'ta çorap imalatı yapan bir işletme, dünyanın farklı yerlerine ihracat yapıyor.
Sinop
'ta çorap imalatı yapan bir işletme, dünyanın farklı yerlerine ihracat yapıyor.
Sinop'ta 1 yıldır hizmet veren ve tek çorap üretim üretim noktası olan işletme Almanya
, İngiltere
ve Hollanda
'ya yılda 1 milyon çift çorap ihracatı gerçekleştiriyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan işletme sahibi Asım Sağlam, "Biz Sinop Organize Sanayi Bölgesinde çorap üretimi yapıyoruz. Ürettiğimiz çorapları burada ihracat etmek üzere bulunuyoruz. Sinop'tan Avrupa
'nın geneline, Avrupa Birliği
ülkelerine ihracat yapıyoruz. Onun dışında Kuzey Afrika
ülkeleri bizim ana pazarlarımız. Burada ham madde olarak pamuk ipliğini alıyoruz. ve bu ham maddeyi çorap haline getiriyoruz. İhracata hazır bir vaziyette buradan ihraç ediyoruz. Şu an üretimde, burun dikişte ve paketleme olmak üzere burada farklı departmanlarımız var. Çalışan eleman kadromuz şu an iyi, memnunuz. Verimimiz gayet iyi. Yeni personel ihtiyacımız da var. Dolayısıyla gelen arkadaşları biz burada istihdam etmek üzere bekliyoruz" dedi. - SİNOP
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:18 Kaynak: İHA
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