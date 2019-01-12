Son Dakika Haberleri: Sinop'tan Dünyaya Çorap İhracatı

Sinop'tan Dünyaya Çorap İhracatı

59 dakika önce

Sinop'ta çorap imalatı yapan bir işletme, dünyanın farklı yerlerine ihracat yapıyor.

Sinop'tan Dünyaya Çorap İhracatı, System.String[]
Sinop'ta çorap imalatı yapan bir işletme, dünyanın farklı yerlerine ihracat yapıyor.

Sinop'ta 1 yıldır hizmet veren ve tek çorap üretim üretim noktası olan işletme Almanya, İngiltere ve Hollanda'ya yılda 1 milyon çift çorap ihracatı gerçekleştiriyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan işletme sahibi Asım Sağlam, "Biz Sinop Organize Sanayi Bölgesinde çorap üretimi yapıyoruz. Ürettiğimiz çorapları burada ihracat etmek üzere bulunuyoruz. Sinop'tan Avrupa'nın geneline, Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapıyoruz. Onun dışında Kuzey Afrika ülkeleri bizim ana pazarlarımız. Burada ham madde olarak pamuk ipliğini alıyoruz. ve bu ham maddeyi çorap haline getiriyoruz. İhracata hazır bir vaziyette buradan ihraç ediyoruz. Şu an üretimde, burun dikişte ve paketleme olmak üzere burada farklı departmanlarımız var. Çalışan eleman kadromuz şu an iyi, memnunuz. Verimimiz gayet iyi. Yeni personel ihtiyacımız da var. Dolayısıyla gelen arkadaşları biz burada istihdam etmek üzere bekliyoruz" dedi. - SİNOP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:18 Kaynak: İHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsmail Köybaşı, AZ Alkmaar'ı Şık Bir Golle Avladı İçerdiği Yüksek Besin Değeriyle Kahramanmaraş Tarhanası Şifa Dağıtıyor

Ölü Yıkayıcı Kadınlar, Sıra Dışı Meslekleriyle Takdir Topluyor Talihsiz Koca, Karadeniz'in Buz Gibi Sularına Atlayan Eşini Çaresizce İzledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 14:17:38. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinop'tan Dünyaya Çorap İhracatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]