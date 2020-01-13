Sinop'tan dünyaya çorap ihracatı - Son Dakika
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Sinop'tan dünyaya çorap ihracatı

6 saat önce

Sinop'ta çorap imalatı yapan bir işletme, dünyanın en önemli ülkelerine ihracat yapıyor.

Sinop'tan dünyaya çorap ihracatı, System.String[]

Sinop'ta çorap imalatı yapan bir işletme, dünyanın en önemli ülkelerine ihracat yapıyor.


Sinop'ta 2 yıldır hizmet veren ve tek çorap üretim üretim noktası olan işletme Almanya, İngiltere, Amerika, Birleşik Arap Ülkeleri ve Hollanda'ya yılda 5 milyon çift çorap ihracatı gerçekleştiriyor.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan işletme sahiplerinden Resul Topçu, "Organize sanayi bölgesinde 2 yıldır üretim veriyoruz. 50 tane personelimiz var. Bize ham madde olarak gelen ürünleri burada çizim yapıldıktan sonra üretime giriyoruz. Üretimden makine, makineden, burun dikişi, burun dikişinden paketleme bölümüne gidiyor. Daha sonra da koli haline getirilerek buradan, Avrupa'ya ihracat ediyoruz. Almanya, İngiltere, Amerika, Hollanda ve belirli Arap ülkelerine ihracat yapıyoruz. Yılda 5 milyon çift çorap üretiyoruz. Talep şuan iyi. Yaptığımız işten de şuan da memnunuz. İleriye dönük olarak ise bir firma daha açmayı düşünüyoruz" dedi. - SİNOP

İngiltere, Almanya, İhracat, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:35 Kaynak: İHA
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