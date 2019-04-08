Son Dakika Haberleri: Sinop'tan Dünyaya 'Mantı' İhracatı

Sinop'tan Dünyaya 'Mantı' İhracatı

34 dakika önce

Sinop'tan dünyaya 'mantı' ihracatıSİNOP - Sinop'un eşsiz lezzeti olan "Sinop mantısı", dünyaya ihraç ediliyor.

Sinop'tan dünyaya 'mantı' ihracatı

SİNOP - Sinop'un eşsiz lezzeti olan "Sinop mantısı", dünyaya ihraç ediliyor.
Sinop'ta mantı restoran işletmeciliği yapan Şermin Pekmezci, Sinop mantısını Almanya'ya gönderdiklerini belirterek, "30 yılı aşkındır hizmet veriyoruz burada. Mantı un, su, tuz ve yumurtadan oluşuyor. İçinde de karabiber, soğan, kıyma bulunuyor. İlk önce hamur yoğuruluyor. Sonra belli bir aşamalarda geçerek açılıyor. İçine de kıyması ile beraber, soğanlı, baharatlı yapıyoruz. Şehir dışına Kasım 15 ile, Nisan 15 tarihleri arası gönderiyoruz. Hafif fırınlanmış bir şekilde. Havalar sıcak olduğundan diğer zamanlarda göndermiyoruz. Bakteri üretir. Biz ona karşıyız" dedi.
" Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz"
Şermin Pekmezci, Sinop mantısını Türkiye'nin her iline gönderdiklerini belirterek, "Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. Hatta yurt dışına da gönderiyoruz. Uçakla gittiği için bir günde eline ulaşıyor. Akşama da evinde olmuş oluyor. Sinop mantısını bütün dünyaya tanıttık. Çok şükür" diye konuştu.
Restorana Ankara'dan mantı yemeye gelen Mine Culfa, "Ankara'dan geldik. Sinop'a ilk kez geldik. Sinop mantısını ilk kez yiyoruz. Tavsiye üzerine geldik. 'Sinop'a gidiyorsanız mutlaka mantı yiyin' denildi bize. Bayıldık. Hakikaten çok farklı bir lezzet. Kaldı ki biz Türkiye'nin her yerini geziyoruz. Hatay, Mardin orada da çok değişik lezzetlerle karşılaştık bugüne kadar. Ama bu mantı olayı bambaşka ve çok güzel. Hatta mümkünse bu olayı Ankara'da da yapsalar, orada da bu lezzeti yakalayabilsek her zaman" şeklinde konuştu.
Aynı restorana mantı yemeye gelen Tamer Yağız ise, "Güzel buldum, başarılı buldum. Hamuru ilginç geldi. Daha ince. Başarılı. Mantı için tekrar Sinop'a gelirim" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:21 Kaynak: İHA

Almanya, Ankara, Türkiye, Sinop, Yerel
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