Sinop'tan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sinop'tan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım gönderildi - Son Dakika

Sinop'tan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım gönderildi

6 saat önce

Sinop Valiliğince, Elazığ ve Malatya için başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan malzemeler, deprem bölgesine gönderildi.

Sinop'tan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım gönderildi, System.String[]

Sinop Valiliğince, Elazığ ve Malatya için başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan malzemeler, deprem bölgesine gönderildi.

Vali Köksal Şakalar, yardımların gönderilmesi dolayısıyla Valilik önünde düzenlenen programda, bir daha böyle acılar yaşanmaması temennisinde bulundu.


Yardım kampanyasına destek veren herkese teşekkür eden Şakalar, "Devletimiz hür türlü imkanıyla depremzede vatandaşlarımızın yanında. Allah bu millete, bu devlete buna benzer acılar bir daha göstermesin. Bir kez daha hayatlarını kaybedenlere rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.


Törenin ardından gıda malzemelerinin bulunduğu iki tır, İl Müftüsü Hayri Çelik'in duasının ardından, deprem bölgesine hareket etti.

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:08 Kaynak: AA
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