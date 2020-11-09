Sinop'tan İzmir'e 2 tır dolusu yardım - Son Dakika

Sinop'tan İzmir'e 2 tır dolusu yardım

09.11.2020 12:33

- Sinop'tan İzmir'e 2 tır dolusu yardım Yardım tırları dualarla yola çıktı Sinop Valiliği tarafından İzmir depreminde zarar gören aileler için düzenlenen yardım kampanyası kapsamında toplanan 2 tır dolusu yardım, valilik önünde düzenlenen törenle uğurlandı.

- Sinop'tan İzmir'e 2 tır dolusu yardım

Yardım tırları dualarla yola çıktı

SİNOP - Sinop Valiliği tarafından İzmir depreminde zarar gören aileler için düzenlenen yardım kampanyası kapsamında toplanan 2 tır dolusu yardım, valilik önünde düzenlenen törenle uğurlandı.

İzmir depreminde zarar gören ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sinop Valiliği yaptığı duyuruda, depremzedelerin ihtiyaç duyduğu gıda veya battaniye yardımında bulunmak isteyen vatandaşların yardımlarını İl-İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ulaştırmalarını istemişti.

Vakıflar tarafından toplanan bin 245 gıda kolisi, 501 adet battaniye ve kıyafetlerden oluşan yardımlar, 2 tıra yüklenerek bugün Sinop'tan İzmir'e gönderildi.

Sinop Valiliği önünde düzenlenen uğurlama törenine katılan ve burada konuşma yapan Vali Yardımcısı Orhan Gazi Karakaş, "Türk milleti olarak daha önce olduğu gibi, yine böyle bir zamanda yardımlaşmanın nasıl olması gerektiğini bir kez daha Türkiye olarak tek vücut olarak göstermek vesilesiyle Sinop'umuzda kampanya başlattık. Bu kampanya kapsamında bin 245 gıda kolisi 501 tane kullanılmamış battaniye topladık. Bu yardımlarda emeği geçen değerli Sinop halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Bir nebze İzmir'deki vatandaşlarımıza yardımız dokunabilmesi niyetiyle 2 tır olarak bugün yardım tırlarımızı yola çıkardık. Ben de 1999 depremini Sakarya'da yaşamış bir depremzede olarak depremden sonra bir yıl kendi şehri terk ederek başka bir şehirde eğitim almış biri olarak, depremin nasıl etki oluşturduğunu bilenlerdenim. Oradakilerin acısını dindirmeye tabii ki hiçbir şey yetmez. Canlar gitti. Ölenlere Allah'tan rahmet, kalanlara da şifa diliyorum" dedi.

Duaların ardından hazırlanan tırlar İzmir'e uğurlandı.

Sinop'tan İzmir'e 2 tır dolusu yardım
Sinop'tan İzmir'e 2 tır dolusu yardım
Sinop'tan İzmir'e 2 tır dolusu yardım
Sinop'tan İzmir'e 2 tır dolusu yardım
Sinop'tan İzmir'e 2 tır dolusu yardım
Sinop'tan İzmir'e 2 tır dolusu yardım
Sinop'tan İzmir'e 2 tır dolusu yardım

Sinop Valiliği, İzmir, Sinop, TIR, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sinop'tan İzmir'e 2 tır dolusu yardım - Son Dakika


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