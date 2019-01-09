Sinop'tan Kısa Kısa

Sinop Hayaller Tiyatrosu Derneği Başkanı ve Genel Sanat Yönetmeni Enes Cangül, Belediye Başkanı Baki Ergül'ü ziyaret etti.

Sinop Hayaller Tiyatrosu Derneği Başkanı ve Genel Sanat Yönetmeni Enes Cangül, Belediye Başkanı Baki Ergül'ü ziyaret etti.



Ergül, ziyarette yaptığı konuşmada, Belediye Başkanlığı döneminde gençlerin sanatsal faaliyetlerini her zaman desteklerini söyledi.



Tiyatro gibi sanatsal faaliyetlerin gençlerin sosyal ve kültürel anlamda gelişmelerini sağladığına işaret eden Ergül, "Gençlerimizin sağlıklı gelişmeleri için belediye olarak üzerimize düşeni her zaman yerine getirdik. Sinop Hayaller Tiyatrosu ekibi bu alanda Sinop'ta büyük bir eksiği giderdi. Kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarına ara vermeden devam etmelerini temenni ediyorum." dedi.



Cangül de Belediye Başkanı Ergül'ün sanata gösterdiği ilgiden memnun olduklarını dile getirerek, "Kurulduğumuz günden bu yana Sinop Belediyesinden büyük destek aldık. Böylece hem tiyatromuzu ayakta tuttuk hem de geçmişi günümüze taşıdık. Belediye Başkanımıza ve Belediye Meclis üyelerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Günaydın'dan vergi borçlularına müjde



Sinop Defterdarı Naci Günaydın, vergi yapılandırılmasını ihlal eden vatandaşlar için yeniden yapılandırmanın büyük bir fırsat olduğunu söyledi.





Günaydın, 7143 sayılı Kanun'dan faydalanıp 28 Aralık 2018 itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek kanun hükümlerini ihlal eden borçlulara, ihlale neden olan tutarları ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için ödenmesi gereken geç ödeme zammı ile 28 Şubat'a kadar ödemeleri halinde 7143 sayılı Kanun hükümlerinden yeniden yararlanma imkanı sağlandığını belirtti.



Konu kapsamına giren vatandaşların kanundan yararlanılabilmesi için ayrıca yazılı bir başvuru aranılmayacağına işaret eden Günaydın, ilgililerin vergi dairelerine giderek veya "www.gib.gov.tr" internet adresinden ödemelerini 28 Şubat'a kadar gerçekleştirebileceklerini kaydetti.

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