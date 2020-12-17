Boyabat'ta toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon yapıldı - Son Dakika

Boyabat'ta toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon yapıldı

17.12.2020 14:27

Boyabat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehir içi ve dışı toplu taşıma araçları dezenfekte edildi.

Boyabat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehir içi ve dışı toplu taşıma araçları dezenfekte edildi.

Boyabat

Boyabat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehir içi ve dışı toplu taşıma araçları dezenfekte edildi.

Boyabat Belediyesi ve Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından Boyabat Panayır alanı mevkisinde toplanması sağlanan ticari taksiler, minibüsler ve şehirlerarası yolcu otobüsleri, Boyabat Belediyesi Çevre Temizlik ve Koruma Müdürlüğü ekiplerince dezenfekte edildi.

Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, dezenfekte çalışmalarını yerinde inceleyerek denetlemelerde bulundu.

Araçlarının temizlik ve bakımlarına özen gösterdikleri için ticari taksi ve minibüs sürücülerine teşekkür eden Çetin, alınan önlemlerle salgını kısa sürede atlatacaklarını söyledi.

Araç sürücülerine temizlik seti hediye eden Çetin, "Bu set, her zaman kendi sağlığınız ve yolcularınızın sağlığı için aracınızda bulunup, gerektiği anlarda kullanacaksınız. Allah, hepinize sağlıklı ve bereketli kazançlar nasip etsin." ifadelerinde bulundu.

Boyabat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İrfan Erbaş, Kovit-19 salgınının ilk günlerinden itibaren Boyabat Belediyesiyle işbirliği içinde toplu taşıma araçlarını her on günde bir dezenfekte ederek sürücülerin ve yolcularının sağlığına karşı koruyucu önlemler aldıklarını söyledi.

Denetlemelere, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nihat Aydın ve Trafik Denetleme Büro Amiri Dağıstan Çağıran de katıldı.

Denetlemelere, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nihat Aydın ve Trafik Denetleme Büro Amiri Dağıstan Çağıran de katıldı.

Boyabat'ta toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon yapıldı
Boyabat'ta toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon yapıldı
Boyabat'ta toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon yapıldı
Boyabat'ta toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon yapıldı

Boyabat, Aralık, Vergi, Sinop, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boyabat'ta toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon yapıldı - Son Dakika


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