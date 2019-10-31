Son Dakika Haberleri: "Sinop Tanıtım Günleri" başladı
Son Dakika Güncel 'Sinop Tanıtım Günleri' başladı

"Sinop Tanıtım Günleri" başladı

6 saat önce

Sinop'un yöresel ürünlerini İstanbullularla buluşturan "Sinop Tanıtım Günleri"nin 6'ncısı Yenikapı'da başladı.

Sinop'un yöresel ürünlerini İstanbullularla buluşturan "Sinop Tanıtım Günleri"nin 6'ncısı Yenikapı'da başladı.

Sinop Valiliği koordinasyonunda Sinop Dernekler Federasyonu (SİNDEF) ve Sinop Yardımlaşma Derneği (SİYAD) ortaklığıyla düzenlenen etkinlik, 3 Kasım'a kadar devam edecek.

Etkinlikte SİNDEF Genel Başkanı Hasan Dalkıran ve SİYAD Genel Başkanı Mehmet Kuru'nun ortaklaşa yaptığı açıklamayla İstanbul'daki tüm Sinoplular etkinliğe davet edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Değerli hemşehrilerimizi, tüm Sinop halkını, doğduğumuz topraklardan, doyduğumuz topraklarda bir araya gelmek, hasret gidermek, sohbet etmek, kültürümüzü yaşamak için, birlik ve kardeşliğimizi pekiştirmek için bu güzel etkinliğe bekliyoruz."

Sinop'a özgü ürünlerin İstanbulluların beğenisine sunulacağı etkinlik dolayısıyla yaklaşık bin araçlık konvoyla tanıtım turu da yapıldı.

Mehmet Kuru, İstanbul, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:00 Kaynak: AA
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