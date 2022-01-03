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Sinop Tarihi Cezaevi'ndeki restorasyon çalışmalarının yüzde 65'lik kısmı tamamlandı - Son Dakika

Sinop Tarihi Cezaevi'ndeki restorasyon çalışmalarının yüzde 65'lik kısmı tamamlandı

03.01.2022 14:28
Sinop Tarihi Cezaevi'ndeki restorasyon çalışmalarının yüzde 65'lik kısmı tamamlandı

Avrupa Birliğinin destekleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığınca Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde sürdürülen restorasyon çalışmalarının yüzde 65'lik bölümü tamamlandı.

Avrupa Birliğinin destekleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığınca Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde sürdürülen restorasyon çalışmalarının yüzde 65'lik bölümü tamamlandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, AA muhabirine, tarihi yapıda, geride kalan 2020 yılının ikinci çeyreğinde başlatılan restorasyon çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Gelinen noktada cezaevindeki restorasyon çalışmalarının yüzde 65'lik kısmının tamamlandığını vurgulayan Süren, Bakanlık gözetiminde çok titiz bir çalışma yürütüldüğünü vurguladı.

Süren, restorasyonun ardından Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nin fonksiyonlarının artırılmasının amaçlandığını belirterek, "Bunlardan biri tarihi yapı içinde kurulması için çalışma başlattığımız deniz müzesi. Sayın Valimizin talimatıyla İstanbul Deniz Müzesi yetkilileriyle gerekli görüşmeleri yaptık. Oradan ilimize gelen bir heyet, tarihi yapıda incelemelerde bulundu. Süreç şu an devam ediyor." diye konuştu.

Deniz müzesinin yanı sıra sosyal alanların oluşturulduğu çalışmaların bu yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini aktaran Süren, tarihi yapının hangi zaman diliminde ve hangi şartlarda ziyarete açılacağına ise Kültür ve Turizm Bakanlığınca karar verileceğini sözlerine ekledi.

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Cezaevi, Turizm, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop Tarihi Cezaevi'ndeki restorasyon çalışmalarının yüzde 65'lik kısmı tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop Tarihi Cezaevi'ndeki restorasyon çalışmalarının yüzde 65'lik kısmı tamamlandı - Son Dakika
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