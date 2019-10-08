Son Dakika Haberleri: Sinop Tarihi Cezaevi restorasyonu başlıyor
Son Dakika Güncel Sinop Tarihi Cezaevi restorasyonu başlıyor

Sinop Tarihi Cezaevi restorasyonu başlıyor

1 saat önce

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Sinop Tarihi Cezaevinin restorasyonunun 2019 yılı bitmeden başlayacağını söyledi.

Sinop Tarihi Cezaevi restorasyonu başlıyor, System.String[]

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Sinop Tarihi Cezaevinin restorasyonunun 2019 yılı bitmeden başlayacağını söyledi.

Maviş, cezaevi restorasyonu için Dışişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde gerçekleştirdikleri girişimler sonucu AB hibe fonlarından 5 milyon euroluk bütçenin karşılandığını bildirdi. Maviş, uzun zamandır çok yakından ve ısrarlı bir şekilde takip ettiği Sinop Cezaevi restorasyonunda son aşamaya gelindiğini söyledi.

Maviş; Sinop Tarihi Cezaevi restorasyonunun müşavirlik bileşeninin ilk aşama ihale değerlendirilmesinin tamamlandığını, yükümlülük şartlarını taşıyan 8 firmanın teklif vermeye hak kazandığını bildirdi. Söz konusu firmalar arasında kazanacak teklifin belirleneceği son aşama değerlendirmesinin bugünlerde başladığını, gerekli değerlendirmelerden sonra kısa süre içerisinde restorasyon işinin sözleşmeye bağlanacağını kaydeden Maviş, projenin restorasyon bileşeni için ihale ön duyurusunun yapıldığını, şartnamelerin Merkezi Finans ve İhale Birimince onaylanmasından sonra AB Türkiye Delegasyonu tarafından da incelenip kabul edildiğini ve 2019 yılının Kasım veya Aralık aylarında restorasyon uygulamasına başlanacağını müjdeledi.

(İHA)

AK Parti, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:35 Kaynak: İHA
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