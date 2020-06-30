Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde 1 milyon 600 bin avroluk restorasyon projesi - Son Dakika

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde 1 milyon 600 bin avroluk restorasyon projesi

Sinop'ta 1887-1999 yıllarında hapishane olarak kullanılan, 2000 yılında ise müzeye çevrilerek ziyarete açılan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde 1 milyon 600 bin avroluk restorasyon gerçekleştirilecek.

Sinop'ta 1887-1999 yıllarında hapishane olarak kullanılan, 2000 yılında ise müzeye çevrilerek ziyarete açılan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde 1 milyon 600 bin avroluk restorasyon gerçekleştirilecek.

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Özellikle yaz sezonunda binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan tarihi mekan, kentin en önemli turizm merkezlerinin başında geliyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla farklı bir görünüme sahip olacak Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığınca oluşturulan proje heyeti incelemelerde bulundu.

Heyet, daha sonra Vali Erol Karaömeroğlu'nu makamında ziyaret ederek bilgi verdi.

Vali Karaömeroğlu, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, projenin sadece Sinop için değil, ülke turizmi adına çok önemli olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği destekli 1 milyon 600 bin avro maliyetli projenin en kısa sürede hayata geçirilmesini planladıklarını vurgulayan Karaömeroğlu, son yaptıkları görüşmeler sonucunda projeye cezaevinin çocuk ıslah evleri ile iç kale surları bölümlerinin de eklendiğini anlattı.

Erol Karaömeroğlu, cezaevi dışında kalan tarihi buzhane binasının da proje dahilinde restore edileceğine işaret ederek, "Uzun zamandır restorasyon hazırlıkları devam eden Tarihi Cezaevi'nde en kısa sürede çalışmalar başlanacak. Amacımız tarihi mirasımıza sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmak. Sinop Tarihi Cezaevi, yıllık ortalama 300 bin kişiye hizmet veren önemli bir merkez. Ülke turizmine hizmet veren bu tarihi mekanımız, inşallah yeni dönemde yeni görünümü ile hizmet verecek." diye konuştu.

Bu arada restorasyon çalışmalarının başlamasıyla tarihi mekanın bazı bölümlerinin ziyarete kapatılacağı öğrenildi.

Sinop, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 14:21 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde 1 milyon 600 bin avroluk restorasyon projesi - Son Dakika

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