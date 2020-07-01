Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde 1 milyon 600 bin avroluk restorasyon projesi - Son Dakika

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde 1 milyon 600 bin avroluk restorasyon projesi

Özellikle yaz sezonunda binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi,kentin en önemli turizm merkezlerinin başında geliyor.

Özellikle yaz sezonunda binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi,kentin en önemli turizm merkezlerinin başında geliyor.

Son Dakika: Brezilya'da koronavirüs salgını sebebiyle bir günde 1280 kişi hayatını kaybetti
Tarihin en büyük operasyonunda gözaltına alınanlar arasında "Türk Escobar" Nejat Daş'ın da olduğu ortaya çıktı
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında

Çalışmaların tamamlanmasıyla farklı bir görünüme sahip olacak Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığınca oluşturulan proje heyeti incelemelerde bulundu.

Heyet, daha sonra Vali Erol Karaömeroğlu'nu makamında ziyaret ederek bilgi verdi.

Vali Karaömeroğlu, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, projenin sadece Sinop için değil, ülke turizmi adına çok önemli olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği destekli 1 milyon 600 bin avro maliyetli projenin en kısa sürede hayata geçirilmesini planladıklarını vurgulayan Karaömeroğlu, son yaptıkları görüşmeler sonucunda projeye cezaevinin çocuk ıslah evleri ile iç kale surları bölümlerinin de eklendiğini anlattı.

Erol Karaömeroğlu, cezaevi dışında kalan tarihi buzhane binasının da proje dahilinde restore edileceğine işaret ederek, "Uzun zamandır restorasyon hazırlıkları devam eden Tarihi Cezaevi'nde en kısa sürede çalışmalar başlanacak. Amacımız tarihi mirasımıza sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmak. Sinop Tarihi Cezaevi, yıllık ortalama 300 bin kişiye hizmet veren önemli bir merkez. Ülke turizmine hizmet veren bu tarihi mekanımız, inşallah yeni dönemde yeni görünümü ile hizmet verecek." diye konuştu.

Bu arada restorasyon çalışmalarının başlamasıyla tarihi mekanın bazı bölümlerinin ziyarete kapatılacağı öğrenildi.

Sinop, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 09:04 

Son Dakika Magazin Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde 1 milyon 600 bin avroluk restorasyon projesi - Son Dakika Magazin
YORUMLAR

Son Dakika

08:36 Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü 08:31 Son Dakika: Brezilya'da koronavirüs salgını sebebiyle bir günde 1280 kişi hayatını kaybetti 07:53 Bakan Albayrak'ın eşi için ahlaksız paylaşımlarda bulunan hesapların bir kısmının FETÖ'cü olduğu tespit edildi 07:51 Tarihin en büyük operasyonunda gözaltına alınanlar arasında "Türk Escobar" Nejat Daş'ın da olduğu ortaya çıktı 07:40 İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu 07:29 Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında 05:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi 00:08 Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili kritik uyarı: Pandemiye dönüşebilir 00:02 Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı 23:10 Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı 21:39 Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı 21:29 Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı 20:07 Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor 19:41 Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi 19:16 Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Hamile kaldığı sevgilisi evli çıkınca ayrılmak istedi ancak şahıs tarafından tek odalı evde 6 ay alıkonuldu
09:19
Milli Piyango'da Sisal Şans dönemi 1 Ağustos'ta başlıyor
08:56
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
08:36
Son Dakika: Brezilya'da koronavirüs salgını sebebiyle bir günde 1280 kişi hayatını kaybetti
08:31
Bakan Albayrak'ın eşi için ahlaksız paylaşımlarda bulunan hesapların bir kısmının FETÖ'cü olduğu tespit edildi
07:53
Tarihin en büyük operasyonunda gözaltına alınanlar arasında "Türk Escobar" Nejat Daş'ın da olduğu ortaya çıktı
07:51
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
07:40
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
07:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
05:01
İzmir'deki korkunç kazada 5 kişi yaralanırken perte çıkan araç, hamile kadına mezar oldu
04:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 09:26:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde 1 milyon 600 bin avroluk restorasyon projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]