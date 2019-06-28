Son Dakika Haberleri: SİNOP TEDAVİSİ YAPILAN KARACA, DOĞAYA SALINDI
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SİNOP TEDAVİSİ YAPILAN KARACA, DOĞAYA SALINDI

1 saat önce

Sinop'ta, otomobil çarpması sonucu travma geçiren 2 yaşındaki dişi karaca, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Sinop'ta, otomobil çarpması sonucu travma geçiren 2 yaşındaki dişi karaca, tedavisinin ardından doğaya salındı. GPS vericisi bulunan tasma takılan karaca, izlemeye alındı.
Sinop'ta 2 hafta önce otomobilin çarptığı karaca, yol kenarında bulundu. Vatandaşlar tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar 10'uncu Bölge Müdürlüğü'ne götürülen karaca, Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı. Travma geçirdiği belirlenen karaca, tedavi ve rahabilitasyonunun ardından yeniden doğaya salındı. GPS vericisi bulunan tasma takılan karaca, izlemeye alındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 10'uncu Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, otomobil çarpan karacanın tedavi altına alındığını belirterek Karaca travma geçirmişti. Tedavisini ve rehabilitasyonunu tamamladık. Artık karacamızın kendi başına hayatını sürdürebilecek kabiliyete ulaştığına inandığımız için veterinerler raporu ile doğaya salımını gerçekleştirdik. GPS vericisi taktığımız karacayı 1 yıl boyunca izleyeceğiz. Hayvanın sağlık durumunu takip etmiş olacağız dedi.
SİNOP TEDAVİSİ YAPILAN KARACA, DOĞAYA SALINDI
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:12 Kaynak: DHA
Yaban, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Sinop, Güncel
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