Sinop, Tokat ve Kastamonu'da 171 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop, Tokat ve Kastamonu'da 171 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

14.03.2022 11:45
Sinop, Tokat ve Kastamonu'da 171 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Sinop, Tokat ve Kastamonu'da kar nedeniyle 171 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sinop, Tokat ve Kastamonu'da kar nedeniyle 171 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sinop'ta etkili olan kar yağışı sebebiyle Ayancık ilçesinde 15, Türkeli'de ise 4 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Tokat'ta kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Almus'ta 3 ve Erbaa'da 9 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu'da 12 ilçede 140 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

YORUMLAR
500
Kastamonu'nun 8 ilçesinde eğitime kar engeli Kastamonu'nun 8 ilçesinde eğitime kar engeli AFAD ve UMKE ekipleri yolları kapanan köylerdeki hasta bebekler için seferber oldu AFAD ve UMKE ekipleri yolları kapanan köylerdeki hasta bebekler için seferber oldu

Kastamonu, Türkeli, Tokat, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop, Tokat ve Kastamonu'da 171 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika


Son Dakika
11:45 Nadide Sultan ve oğlundan kar keyfi
11:43 Rusya'ya karşı savaşan Elazığlı Sabri anlattı: Nerede öleceğin değil ne için öleceğin önemlidir
11:43 CES 2022'de tanıtımı yapılan yerli otomobil 2 bin 300 firma içerisinde ilk 6'ya girdi!
11:40 AK Partili belediye başkanı: Doktor oğlum, beni belediyeye çöpçü olarak al diyor!
11:37 Demokrat Parti milletvekilinden akaryakıt zamlarına seyyar araba çözümü: Vatandaş da kullansın!
11:23 "Giderlerse gitsinler" denmişti! Bugün 14 Mart tıp bayramı: Hekimler bütün ülkede 3 günlük g(ö)revde
11:21 Dünyanın beklediği tek bir haber var! Savaşın seyrini etkileyecek zirveye dakikalar kaldı
11:19 AK Parti ve MHP: Barajın yüzde 7'ye indirilmesini talep ediyoruz
11:17 Rus ordusu Kiev'de bir apartmanı hedef aldı: 3 ölü, 12 yaralı
11:16 14 Mart 2022 Pazartesi gününe yükselişle başlayan dolar 14,84'ten işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 11:52:59. #1.11#
SON DAKİKA: Sinop, Tokat ve Kastamonu'da 171 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement