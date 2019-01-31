Son Dakika Haberleri: Sinop Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Yeni Binasında

Sinop Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Yeni Binasında

1 saat önce

Sinop Toplum Ruh Sağlığı Merkezi yeni binasında hizmet vermeye başladı.

Sinop Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Yeni Binasında, System.String[]
Sinop Toplum Ruh Sağlığı Merkezi yeni binasında hizmet vermeye başladı.

Yeni hizmet binasını ziyaretinde İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ve kurum personeli tarafından karşılanan Vali Köksal Şakalar'a Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Serpil Çilingiroğlu tarafından Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde yapılan faaliyetler hakkında sunum yapıldı.

Yapılan sunum sonrasında Toplum Ruh Sağlığı Merkezinin yeni hizmet binasını gezerek İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan'dan bilgiler alan Vali Köksal Şakalar konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bundan sonra başta siz olmak üzere herkesten başarı bekliyoruz. Daha fazla gayret bekliyoruz. 306 tane danışman az değil. Bundan önceki zor şartlarda bildiğiniz hizmetlerin bu güzel binada daha iyilerini inşallah verirsiniz hep beraber. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Ziyarete Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş ve kurum personeli katıldı. - SİNOP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:14 Kaynak: İHA

Sinop, Güncel
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