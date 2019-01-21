Sinop'u Dünya Turizmine Açmak İstiyoruz"
18 dakika önce
Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, "Yeni dönemde Sinop'u dünya turizmine açmak istiyoruz.
Sinop
Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu
, "Yeni dönemde Sinop'u dünya turizmine açmak istiyoruz." dedi.
Çobanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin yapılan olağan genel kurulunda kendisi ve yönetim kurulunun Sinop'a hizmet görevine layık görüldüklerini söyledi.
Dernek olarak kentte turizmin gelişmesi noktasında ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Çobanoğlu, şöyle konuştu:
"Turizm sektörünün sesini duyurmak adına daha koordineli, reklam ve organizasyon içeren çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz. Özellikle proje çalışmalarında atıl kaldığımız sektörlere ağırlık vereceğiz. Üye olmayan kuruluşları derneğimiz çatısı altında bir araya getirmek istiyoruz. En büyük hedefimiz deniz ürünlerini, deniz kültürü üzerine dönüştürecek bir festival çalışmasını gerçekleştirmek. Biz yeni dönemde Sinop'u dünya turizmine açmak istiyoruz."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:25 Kaynak: AA
En Acı Veda! Ünlü Oyuncu Mesut Akusta, Annesini Son Yolculuğuna Uğurladı
Son Dakika! Suriye'de ABD ve YPG'nin Ortak Devriyesine Saldırı Düzenlendi
Babasının Döverek Öldürdüğü Mertcan'ın Annesi, Oğlunun Karnesini Öperek Ağladı
Marmaray'da Ayrılık Çeşmesi İstasyonu Geçici Olarak Kapatıldı