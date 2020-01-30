Sinop'u ve Türkiye'yi temsil edecekler - Son Dakika
Son Dakika Spor Sinop'u ve Türkiye'yi temsil edecekler - Son Dakika Spor

Sinop'u ve Türkiye'yi temsil edecekler

6 saat önce

Sinop Şehit Ömercan Açıkgöz İmam Hatip Lisesi, Sinop'u İstanbul'da düzenlenecek olan Turkish Open Uluslararası Tekvando Şampiyonası'nda temsil edecek.

Sinop'u ve Türkiye'yi temsil edecekler, System.String[]

Sinop Şehit Ömercan Açıkgöz İmam Hatip Lisesi, Sinop'u İstanbul'da düzenlenecek olan Turkish Open Uluslararası Tekvando Şampiyonası'nda temsil edecek.


Sinop Şehit Ömercan Açıkgöz İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Hikmet Faruk Tosun, Yavuz Selim Demirci ve Yusuf Şamil Özpeker Ankara'da gerçekleşen 43 il 282 kulüp 1104 sporcunun katıldığı Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda genç erkekler kategorisinde Türkiye 2. olup, 6-7 Eylül de İstanbul'da yapılacak olan Turkish Open Uluslararası Tekvando Şampiyonası'nda milli takım adına Sinop'u ve Türkiye'yi temsil edecek.


Öğrencilerin eğitmeni olan Barış Tosun konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimiz ile birlikte Ankara'da düzenlenen Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası'ndan elimiz boş dönmedik. İki öğrencimiz İstanbul'dan gerçekleşecek olan, Turkish Open Uluslararası Tekvando Şampiyonası'nda milli takım adına Sinop'u ve Türkiye'yi temsil edecekler. Şimdiden kendilerini kutluyor ve başarılar diliyorum. Beraber adım adım şampiyonluğa gidiyoruz" dedi. - SİNOP

Türkiye, Sinop, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:44 Kaynak: İHA
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