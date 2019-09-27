Son Dakika Haberleri: Sinop ugandalı kadın, pansiyondaki odasında ölü bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Sinop ugandalı kadın, pansiyondaki odasında ölü bulundu

1 saat önce

Ugandalı kadın, pansiyondaki odasında ölü bulunduSinop'ta, Uganda uyruklu Royce Namubiru (39), çalıştığı pansiyondaki odasına ölü bulundu.

Ugandalı kadın, pansiyondaki odasında ölü bulundu

Sinop'ta, Uganda uyruklu Royce Namubiru (39), çalıştığı pansiyondaki odasına ölü bulundu. Namubiru'nun kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Akliman mevkisinde dün gece saatlerinde pansiyonda çalışan Uganda uyruklu Royce Namubiru'nun odasında hareketsiz halde yattığını fark eden iş arkadaşları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Royce Namubiru'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tahmin edilen kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sinop ugandalı kadın, pansiyondaki odasında ölü bulundu

Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Boşanmak isteyen eşini 14 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Sokak ortasında işlenen kadın cinayetinin sebebinin kıskançlık olduğu ortaya çıktı Amerika'da 13 yaşındaki çocuğu, arkadaşı yumrukla öldürdü Adliyeye eşini öldürürken üzerinde bulunan kanlı gömleğiyle sevk edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 13:34:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinop ugandalı kadın, pansiyondaki odasında ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]