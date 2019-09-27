Sinop ugandalı kadın, pansiyondaki odasında ölü bulundu

Ugandalı kadın, pansiyondaki odasında ölü bulundu

Sinop'ta, Uganda uyruklu Royce Namubiru (39), çalıştığı pansiyondaki odasına ölü bulundu. Namubiru'nun kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Akliman mevkisinde dün gece saatlerinde pansiyonda çalışan Uganda uyruklu Royce Namubiru'nun odasında hareketsiz halde yattığını fark eden iş arkadaşları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Royce Namubiru'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tahmin edilen kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.