Ayancık'ta selin izleri bir yılda büyük ölçüde silindi - Son Dakika
Üye Girişi

Ayancık'ta selin izleri bir yılda büyük ölçüde silindi

11.08.2022 12:15

Sinop'un, 11 Ağustos 2021'deki sel felaketinde köprü, iş yerleri ve evlerin yıkıldığı Ayancık ilçesinde selin izleri aradan geçen bir yılda büyük ölçüde silindi.

Sinop'un, 11 Ağustos 2021'deki sel felaketinde köprü, iş yerleri ve evlerin yıkıldığı Ayancık ilçesinde selin izleri aradan geçen bir yılda büyük ölçüde silindi.

Bölgede, 11 Ağustos 2021'de yaşanan selden Sinop'ta en çok etkilenen ilçe Ayancık oldu.

40 ev, 54 iş yeri, 3 köprü ve 70'e yakın menfezin suya kapıldığı ilçede, selin izlerinin ortadan kaldırılması için çalışılıyor.

Yıkılan 3 köprünün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yeniden inşa edilerek hizmete açıldığı ilçede, afetzedeler için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan konutlar ile iş yerlerinin inşası ise devam ediyor.

İlçede, selden zarar gören köy ve grup yollarındaki onarım ve tadilat çalışmaları ile çay ve dere yataklarındaki menfez ve genişletme çalışmaları da sürüyor.

Felakette 54 iş yerinin yıkıldığı ilçede esnaf, kendileri için geçici olarak inşa edilen iş yerlerinde faaliyetlerini devam ettiriyor.

"Hayatı çok kısa bir sürede normale çevirdik"

Vali Erol Karaömeroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yıl önce yaşadıkları felaketin Ayancık ilçesinde ciddi hasara yol açtığını hatırlattı.

Felakette yitirilen canları bir kez daha rahmetle andığını söyleyen Karaömeroğlu, selin özellikle köylerde ağır tahribata neden olduğunu anlattı.

Karaömeroğlu, felaketin ilk saatlerinden itibaren devletin tüm kurumlarıyla vatandaşın yanında olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bakanlarımızın koordinesinde kurumlarımızın kudret ve kabiliyetiyle hızlı bir şekilde selin izlerini silerek, hayatı çok kısa bir sürede normale çevirdik. Kalıcı imalatlarımıza hızlı bir şekilde başladık. Bir kısmını bitirdik, bir kısmı bitme aşamasında, geri kalan kısmında ise çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Şükürler olsun Ayancık ve Türkeli ilçelerimizin tüm bölgelerinde selin izlerini sildik. Hatta sel öncesinden daha iyi konuma getiriyor ve getirmeye devam ediyoruz."

Karaömeroğlu, devlet olarak bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşların yanlarında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Kastamonu ve Sinop'ta sel felaketinde yaşamını yitirenler anıldı Kastamonu ve Sinop'ta sel felaketinde yaşamını yitirenler anıldı Ayancık'ta yaşanan sel felaketinin yıldönümü Ayancık'ta yaşanan sel felaketinin yıldönümü
Kaynak: AA

Hisarcık, Ayancık, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayancık'ta selin izleri bir yılda büyük ölçüde silindi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:44 Milli futbolcu Kaan Ayhan'a Türk başkandan çirkin teklif: Biraz ortalığı karıştırsın
17:36 Nihat Doğan'ın düğününden çok özel görüntüler! 'Ki Zava ki Büke' ile kurtlarını döktüler
17:22 TikTok'ta canlı yayın yapan 4 kadın, Türkiye'nin gündemine oturdu
17:06 Konyaspor'un Avrupa'daki rakibi Vaduz, meraklı bakışların arasında sokakta idman yaptı
17:02 Bir süredir ortalarda görünmeyen Ata Demirer'in gayrimenkul işine girdiği öğrenildi
17:02 Litrelerde alkol alan 18 yaşındaki örnek öğrenci kendini asarak canına kıydı
16:47 Şehit Astsubay Ferhat Gedik'in çatışmadan dakikalar önce Eren Bülbül'ün fotoğrafını çektiği ortaya çıktı
16:45 İsveç'te Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı dolandırıcının iadesine karar verildi
16:34 Galatasaraylı Yunus Akgün'e Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan büyük jest! Lüks otomobil hediye etti
16:22 Yargı dizisinin hakime hanımı Başak Gümülcinelioğlu yeni sezonda başka bir dizide rol alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 18:47:49. #1.12#
SON DAKİKA: Ayancık'ta selin izleri bir yılda büyük ölçüde silindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement