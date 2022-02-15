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2 bin 500 yıllık surlarının çehresi yıkımlarla değişiyor - Son Dakika

2 bin 500 yıllık surlarının çehresi yıkımlarla değişiyor

15.02.2022 12:08

Sinop'ta tarihi surların çehresi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hayata geçirilen Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi kapsamında yapılan yıkımlarla değişiyor.

Sinop'ta tarihi surların çehresi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hayata geçirilen Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi kapsamında yapılan yıkımlarla değişiyor.

Bakanlıkça uygulanan proje çerçevesinde, surların önünde bulunan binaların bir bölümünün yıkım işlemleri tamamlandı.

İlk etabının 2022'nin mayıs ayında tamamlanması planlanan çalışmalarla, tarihi surların önü tamamen açılarak turizme kazandırılması hedefleniyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, AA muhabirine, projenin sadece Sinop için değil ülke turizmi açısından da önemli olduğunu söyledi.

Süren, 2 bin 500 yıllık geçmişe sahip surların turizme kazandırılmasının çok önemli olduğunu ifade ederek, "Çalışma tamamlandığında doğu surlarının tamamen ortaya çıkması turizme önemli bir ivme kazandıracak." dedi.

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ndeki restorasyon çalışmalarının da sürdüğüne işaret eden Süren, şunları kaydetti:

"Tarihi Cezaevi ve Müzesi ile beraber güney surlarımızın da restorasyonu yapılıyor. Yani aynı anda hem doğu surlarımızın önü açılıyor hem de güney surlarımız restore edilmiş oluyor. Bu çalışmalar tamamlandığında Sinop turizm noktasında çok daha farklı bir noktaya gelmiş olacak. Sadece yurt içinden değil yurt dışından da çok sayıda ziyaretçi ağırlayacağımızı düşünüyorum."

2 bin 500 yıllık surlarının çehresi yıkımlarla değişiyor
2 bin 500 yıllık surlarının çehresi yıkımlarla değişiyor
2 bin 500 yıllık surlarının çehresi yıkımlarla değişiyor
2 bin 500 yıllık surlarının çehresi yıkımlarla değişiyor
2 bin 500 yıllık surlarının çehresi yıkımlarla değişiyor
2 bin 500 yıllık surlarının çehresi yıkımlarla değişiyor
2 bin 500 yıllık surlarının çehresi yıkımlarla değişiyor
2 bin 500 yıllık surlarının çehresi yıkımlarla değişiyor

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Togo Cumhuriyeti, Turizm, Mayıs, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2 bin 500 yıllık surlarının çehresi yıkımlarla değişiyor - Son Dakika


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