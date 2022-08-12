İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde bölgede yapılan arama çalışmalarına Jandarma ve AFAD ekipleri de destek veriyor.

Kaynak: AA

Metin Yaşar, Kastamonu, Ayancık, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sinop'ta kayıp kişiyi denizde ve karada arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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