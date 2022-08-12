Sinop'ta kayıp kişiyi denizde ve karada arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Sinop'ta kayıp kişiyi denizde ve karada arama çalışmaları devam ediyor

12.08.2022 13:31
Sinop'ta kayıp kişiyi denizde ve karada arama çalışmaları devam ediyor

Sinop'un Ayancık ilçesinde 25 gün önce kaybolan kişiyi denizde ve karada arama çalışmaları devam ediyor.

Sinop'un Ayancık ilçesinde 25 gün önce kaybolan kişiyi denizde ve karada arama çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'nun Daday ilçesinden çalışmak için Ayancık'a gelen Metin Yaşar (27), 25 gün önce mazeret bildirerek işinden ayrıldı.

Daday ilçesindeki ailesinin Yaşar'ın eve dönmediğini belirterek kayıp ihbarında bulunması üzerine, en son görüldüğü Ayancık ilçesinde başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde bölgede yapılan arama çalışmalarına Jandarma ve AFAD ekipleri de destek veriyor.

Deniz Polisi ekiplerinin yer aldığı çalışmalarda kadavra dedektör ve iz takip köpekleri de kullanılıyor.

25 gündür süren çalışmalarda Metin Yaşar'a ait bir ize rastlanılmadığı bildirildi.

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Kaynak: AA

Metin Yaşar, Kastamonu, Ayancık, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta kayıp kişiyi denizde ve karada arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta kayıp kişiyi denizde ve karada arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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