Sinop'un Ayancık İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Hayrettin...
1 saat önce
Sinop'un Ayancık ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Hayrettin Kaya kazandı.
Sinop
'un Ayancık
ilçesinde belediye başkanlığını CHP
adayı Hayrettin Kaya
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Hayrettin Kaya 3 bin 551, AK Parti
adayı Recep Ak
2 bin 444, MHP
adayı Özay Çetin
645 oy aldı.
-Kaya'nın özgeçmişi-
1978 yılında Ayancık'ta doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Ayancık'ta tamamladı. Türk Hava Kurumu
'nun Ankara
Başkanlığı'nda çalıştı. Ayancık Belediyesi'nde Mali Hizmetler Müdürü olarak görev alan Kaya, Ayancık Belediye Spor Başkanlığı görevini 2009'dan beri yürütüyor. Hayrettin Kaya evlidir.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:08 Kaynak: AA
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