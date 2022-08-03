Kendini aşağı atarak ağır yaralanan T.Ü. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Ayancık, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bunalımda olan genç balkondan atladı! O anlar anbean kaydedildi - Son Dakika

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