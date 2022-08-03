Bunalımda olan genç balkondan atladı! O anlar anbean kaydedildi - Son Dakika
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Bunalımda olan genç balkondan atladı! O anlar anbean kaydedildi

03.08.2022 23:06

Sinop'un Ayancık ilçesinde bunalımda olan bir genç, kendini 4. kattaki balkondan aşağıya attı. Olay anı cep telefonu kamerasına kaydedilirken, intihara kalkışan genç hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ayancık'ın Çıvgın Caddesi üzerinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma giren T.Ü. evlerinin 4. katındaki balkonundan sarkarak intihara kalkıştı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Çevredekilerin olay anında yaptığı ihbar üzerine sağlık ekipleri olay yerinde hazır bekledi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Kendini aşağı atarak ağır yaralanan T.Ü. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Ayancık, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bunalımda olan genç balkondan atladı! O anlar anbean kaydedildi - Son Dakika

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